Путин с безпощадна заповед до всички руснаци!

Президентът на Русия Владимир Путин утвърди с указ новата държавна стратегия за национална политика на РФ, която влиза в сила от 1 януари 2026 г. и е за следващите 10 години - до 2036 г. Документът съдържа 61 пункта в 6 раздела, предаде ТАСС.

В него се посочва, че на фона на засилващата се нестабилност в света, все по-актуални в сферата на междунационалните и междуетническите отношения стават вътрешните и външни заплахи за националната сигурност на РФ.

Поставена е и задачата - до 2036 г. 95 на сто от жителите на Руската федерация трябва да се чувстват "россияне" - руснаци.

В документа се подчертава, че неприятелски държави се опитват да внесат разкол в руското общество, да дестабилизират междунационалните и междурелигиозните отношения в състава на РФ.

Поставя се задачата в Донбас и Новорусия държавата да предприеме "допълнителни мерки по укрепването на общоруската гражданска идентичност и междунационално съгласие, което да бъде вднедрявано чрез функционирането на руския език като държавен език, така също да се противодейства на опитите за фалшификация на историята, вследствие антируската пропаганда, и на проявите на неонацизъм", пише в документа.

Отчита се, че присъединяването им преди три години, наред с това на Крим и Севастопол през 2014 г., е произвело "особен патриотичен подем у руските граждани".

