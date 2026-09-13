Венци Стефанов издаде извънредна заповед
Заради трагедията на автоматистрала "Тракия"
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Заради трагедията на автоматистрала "Тракия"
Срокът на изпълнение е от 10 години
Изпълнители на поръчението са премиерът Мишустин и председателят на Държавата медикобиологична агенция Вероника Скворцова
Нова Заповед за периодичността на проверките
Частично са засегнати още 7 страни
Ето и стоките с висок фискален риск
Ето кога влиза в сила заповед на министъра на финансите
Земеделският сектор също е засегнат и настоява за преразглеждане на наредбите
Първата по-голяма тема е свързана с Витоша и казусите там
Тя го е приела с неохота
Заповедта ще засегне основно гимназии и университети в САЩ
Минути преди президентът да се срещне с Нетаняху
Искам компетентните министерства много сериозно да подходят по отношение на превенция от потенциалните рискове, каза той
Той беше свален от власт в края на миналата година
Причината е вчерашния инцидент в железопътния участък Криводол - Бойчиновци
Да се построи изцяло извън Кресненския пролом.
С какви престъпления са свързани те
Актовете на МНС за арест не разграничават отговорността за терористичната атака на "Хамас", се казва в становището
Какво нареди Джо Байдън
Искал да създаде традиция