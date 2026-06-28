Венци Стефанов издаде извънредна заповед

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов излезе със заповед, публикувана в официалния сайт на клуба.

Той забрани участието на всички отбори на "белите" в различните възрастови групи в лагери и турнири на национално ниво.

Причина за това е трагедията на автоматистрала "Тракия", в която загинаха трима души, двама от които юноши на най-стария столичен клуб.

Съобщението гласи следното:

"Заповядам да се прекратят участията в лагери и турнири на национално ниво на отборите на ПФК Славия във всички възрастови групи без изрично мое нареждане и разрешение.

Отсега нататък пътуванията на отборите

а клуба да се извършват само с лицензирани превозни средства.

Венцеслав Стефанов

Президент на ПФК Славия 1913 АД".

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