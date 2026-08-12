УЕФА с ключова новина за Левски

Българският шампион Левски ще посрещне шампиона на Гърция АЕК в първия плейоф за ШЛ на 18 август, вторник. Това оповести УЕФА. Европейската централа обаче тепърва трябва да насрочи началния час. Вариантите за него са два – 19:45 и 22:00 часа.

Както е известно, последните сблъсъци преди същинската фаза реално се водят като част от нея – тоест изискванията са същите, припомня „Тема спорт“. Затова и домакинството на елините ще се играе на националния стадион „Васил Левски“.

Вече е ясно кога ще е реваншът. Той ще е на 26 август, сряда, от 22:00 часа. Домакините са обявили, че той ще състои на „АЕК Арена – Света София“.

Сблъсъците срещу гърците ще бъдат предавани пряко по bTV Action и МАХ SPORT. Това са и медиите, които имат права за излъчването на Шампионската лига.