Напрежение. Моуриньо жегна Гуардиола

Жозе Моуриньо отново намери начин да жегне Пеп Гуардиола. Треньорът на Реал Мадрид коментира темата за почивките в кариерата на наставниците и даде ясно да се разбере, че подобна идея изобщо не му допада. Португалецът говори в документалния филм „The Special One“ на Netflix, посветен на кариерата му във футбола.

Поводът е решението на Гуардиола в миналото да си вземе година почивка след раздялата с Барселона, преди да поеме Байерн Мюнхен през 2013 година. Каталунецът вече даде сигнали, че може да направи нещо подобно отново след дългия си престой в Манчестър Сити.

Моуриньо обаче няма никакво намерение да следва този пример.

"Не мога дори да си представя момента, в който вече няма да бъда свързан с футбола. Казвам още десет години, но може да са и повече. Забавно ми е. Искам да печеля още трофеи. Искам да го правя на места, на които никога не съм бил, и на места, на които вече съм печелил", заяви португалецът.

Специалния допълни, че именно атмосферата на големите стадиони е сред нещата, без които трудно може да си представи живота си. "Моят свят е да вляза на футболен стадион с 50 000 или 90 000 души. Играл съм и пред 100 000. Това е моят свят. Без футбола чувствам, че нещо липсва. Не мисля, че е обсебване. Когато достигнеш определено ниво, просто искаш да останеш там завинаги."

Най-острите думи на Моуриньо обаче дойдоха, когато директно коментира идеята треньор да си вземе продължителна почивка. "Някои хора имат нужда от сабатичен период, а аз мразя това. Мразя тази дума. За мен сабатичният период означава слабост. Не ми говорете за сабатични периоди. Аз никога нямам нужда от почивка. Ще си почивам, когато умра", завършва Моуриньо, предава "Телеграф".