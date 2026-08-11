Още малко търпение. Бижуто на ЦСКА е на финала ВИДЕО

Реконструкцията на стадион „Българска армия“ навлиза във финалната си фаза, а с всеки изминал ден домът на ЦСКА придобива все по-завършен вид. На фона на силното представяне на „армейците“ в Европа, привържениците с нетърпение очакват завръщането на отбора на обновеното съоръжение.

В сектор „В“ вече се монтират последните бели седалки, с които ще бъде изписано името „ЦСКА“. Решението е символична препратка към старата „Българска армия“, където клубният надпис също беше оформен с бели седалки. Именно те останаха последният елемент за поставяне на трибуната срещу централния сектор.

В сектор „А“ почти всички червени седалки вече са монтирани, като постепенно придобива завършен вид и журналистическата ложа. Амфитеатърът зад сектор „Г“ също е оборудван с пейки.

Работата по терена също напредва с бързи темпове. Вече се вижда как тревната настилка се полива, а игрището ще бъде изградено по най-високите съвременни стандарти – с модерна настилка, отоплителна система и високоефективен дренаж.

От ЦСКА вече обявиха, че новият терен ще покрива изискванията за домакинство на финал от европейските клубни турнири. Амбицията е той да бъде сред най-качествените не само на Балканите, но и да се нареди до тревните настилки на водещите европейски стадиони.