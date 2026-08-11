Меси с извънредно решение. Животът му се преобърна

Звездата на Аржентина и световния футбол Лионел Меси е съкрушен след смъртта на баща си Хорхе. Потресен от огромната загуба, той реши да постави кариерата си на пауза за неопределен период. 39-годишният Меси е решил да остане до близките си в Росарио в тежкия момент за семейството.

Кончината на Хорхе Меси логично преобърна ежедневието на Лионел Меси. Бащата на аржентинската легенда почина на 68-годишна възраст в клиника в Росарио след дълго боледуване. Хорхе Меси беше много повече от баща - той беше първият съветник, представител и стълб на сина си още от първите му стъпки във футбола.

От Нюелс Олд Бойс до заминаването за Испания, той съпътстваше всеки решаващ етап от издигането на Лионел, поемайки необходимите жертви, за да позволи на сина си да преследва мечтата си. В сянка той участваше в изграждането на една от най-необикновените съдби в историята на футбола.

След като научи ужасната новина за смъртта на баща си, Лео Меси незабавно прекъсна професионалните си задължения с Интер Маями, за да се прибере при семейството си. Погребението, организирано в най-строга конфиденциалност в родния му Росарио, отбеляза особено болезнен момент за световния шампион, който оттогава е избрал да остане до семейството си, без да си поставя срок за завръщане в САЩ.

Извънредното му решение придобива особено измерение, тъй като вече започват да се появяват въпроси относно продължението на кариерата му. Според информация на аржентинската преса, сред която и изданието "Doble Amarilla", Меси е оставил професионалните си ангажименти настрана, за да изживее пълноценно траура и да подкрепи близките си в изключително трудния период. "АS" също потвърждава, че звездата е получил разрешение от Интер Маями да отсъства.

Не е определен точен график за завръщането му в клуба от Мейджър Лийг Сокър, което е ясен знак, че футболът е преминал на втори план.

Oсемкратният носител на „Златната топка“ се изправя пред безпрецедентен момент във великата си кариера, с приоритет, който вече не е спортен, а дълбоко личен.