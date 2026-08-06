ФИФА призна грешки, но застана зад Инфантино

Ръководството на Световната футболна централа (ФИФА) призна за допуснати „грешки“ и поднесе извинения след оттеглянето на спорен проект за привличане на частни инвеститори. В същото време обаче членовете на Съвета на ФИФА демонстрираха пълна подкрепа за президента Джани Инфантино на извънредна кризисна среща в Рабат, съобщи АФП.

Срещата се проведе при закрити врата в комплекса „Мохамед VI“ в Сале, близо до мароканската столица. До медиите не беше допуснат достъп.

В официално комюнике ФИФА призна, че са допуснати „грешки след изтичането на предложението в медиите“, като ръководството се извини и пое ангажимент подобни ситуации да не се повтарят.

От централата уточниха, че не е имало намерение Съветът на ФИФА или членовете на организацията да бъдат изключени от процеса по вземане на решения. Според позицията всички действия са били предприети в съответствие с правилата на организацията.

„Въпреки че бяха допуснати грешки, всичко е извършено при стриктно спазване на правилника на ФИФА“, се посочва в съобщението.

В същото време членовете на Съвета на ФИФА потвърдиха „пълната си подкрепа“ за Джани Инфантино, избран начело на организацията с подкрепата на 211 футболни федерации.

От централата заявиха още, че проектът е окончателно изоставен и ФИФА няма да допуска действия, които могат да накърнят нейната репутация и управленски стандарти.

Скандалът обаче продължава да оказва натиск върху Инфантино. Президентът на ФИФА получи подкрепа и за генералния секретар на организацията Матиас Графстрьом, който по-рано го критикува в писмо до служителите.

Междувременно основният съветник на Инфантино – Карлос Кордейро – подаде оставка, като заяви категорично несъгласие с проекта.

През последните дни швейцарецът беше подложен на сериозни критики, към които се присъединиха британският премиер Анди Бърнъм и канадският му колега Марк Карни. Футболните федерации на Финландия, Уелс, Сърбия и Швеция също изразиха несъгласие с действията на Инфантино и оттеглиха доверието си към него.