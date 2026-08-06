ЦСКА 1948 накара Атина да трепери до последния удар

Отборът на ЦСКА 1948 излезе на терена в Атина без страх и си тръгна с резултат, който запази широко отворена вратата към следващия кръг в Европа. Българският вицешампион завърши 1:1 с Панатинайкос в първия мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, а след почивката дори беше на сантиметри от пълния обрат. Георги Русев отговори на ранния гол на Адриано Ягушич, а в края Огнен Гашевич разтресе гредата. Голямата развръзка предстои на 11 август в София.

Преди първия съдийски сигнал футболистите на двата отбора почетоха с едноминутно мълчание жертвите на опустошителните горски пожари в Гърция.

Гърците натиснаха, но не уплашиха българите

Панатинайкос се хвърли напред още от първите минути и опита да притисне ЦСКА 1948 дълбоко в собствената му половина. Още в третата минута удар на Педро Чиривея беше блокиран от български защитник, а малко по-късно Адриано Ягушич също потърси вратата на Петър Маринов.

Гостите обаче не се затвориха и показаха, че не са пристигнали в Атина само за да се бранят. В десетата минута Атанас Илиев притисна излезлия напред Иняки Пеня, но вратарят на Панатинайкос успя навреме да изчисти топката.

Пет минути по-късно Георги Русев изпрати опасно центриране към наказателното поле, но гръцката защита се намеси. След това дойде и първата наистина сериозна възможност за ЦСКА 1948. Жул Мейер се озова на добра позиция, но ударът му премина встрани от вратата.

Динамиката беше огромна, а двата отбора си разменяха атаки без продължително надлъгване. Панатинайкос владееше повече топката, но всяка бърза акция на българите носеше усещането, че защитата на домакините може да бъде разкъсана.

Един удар не сломи ЦСКА 1948

Гръцкият натиск даде резултат в 21-ата минута. Сантино Андино получи пространство и изпрати удобно подаване към Адриано Ягушич, който се извиси и с глава прати топката във вратата на Петър Маринов за 1:0.

Попадението разпали трибуните, а Панатинайкос веднага опита да нанесе втори удар. Факундо Пелистри създаде напрежение пред българската врата, но защитата се справи. В 26-ата минута Стефан де Фрай отправи мощен изстрел, който Маринов отрази блестящо и запази отбора си в мача.

ЦСКА 1948 не се разколеба. Георги Русев стреля от дистанция в 29-ата минута, но топката премина вляво от вратата. Малко след него и Моатаз Земземи опита да застраши Иняки Пеня.

Българският отговор дойде само десет минути след откриващия гол. Ектор Куеяр нахлу смело в наказателното поле и намери Георги Русев, който този път не остави шанс на гръцкия вратар. Топката се озова в мрежата, резултатът стана 1:1, а секторът с българските привърженици избухна.

ЦСКА 1948 продължи да атакува и след изравняването. Атанас Илиев и Фредерик Масиел търсеха пролуки между защитниците на Панатинайкос, докато домакините разчитаха най-вече на остротата на Пелистри.

Русев можеше да нанесе втория удар

Второто полувреме започна опасно за българския тим. Елмин Растодер получи прецизно подаване и стреля, но Петър Маринов отново реагира отлично и не позволи на Панатинайкос да поведе.

ЦСКА 1948 отговори чрез Георги Русев. В 54-ата минута негов изстрел беше блокиран от защитник. Малко след това Сантино Андино падна в наказателното поле на гостите, а футболистите на Панатинайкос поискаха дузпа. Съдията обаче остана категоричен и даде знак играта да продължи.

В 58-ата минута пред Георги Русев се откри златна възможност. Голмайсторът беше изведен зад гръцката защита и се насочи към вратата, но Иняки Пеня успя да скъси разстоянието и да предотврати пълния обрат.

С напредването на времето ЦСКА 1948 заигра по-внимателно, но не се отказа от контраатаките. Българският тим затваряше пространствата, изчакваше своя момент и не позволяваше на домакините да установят онзи задушаващ натиск, който мнозина очакваха.

В 70-ата минута Андре Хофман засече с глава центриране към наказателното поле, но изпрати топката над вратата. Панатинайкос продължаваше да търси победата, но все по-често се сблъскваше със спокойната и организирана защита на гостите.

Гредата спаси Панатинайкос

Последните минути донесоха най-голямата драма. В 79-ата минута Георги Русев изпълни свободен удар и намери Лаша Двали в наказателното поле. Защитникът стреля с глава, но бранителите на Панатинайкос успяха да предотвратят опасността.

Само три минути по-късно Атина замлъкна. Огнен Гашевич нанесе удар, топката преодоля Иняки Пеня, но срещна гредата. Сантиметри разделиха ЦСКА 1948 от пълния обрат и една от най-впечатляващите европейски победи в историята на клуба.

Българите получиха още един шанс в заключителните моменти. Мамаду Диало се измъкна и опита да преодолее Пеня, но вратарят отново спаси Панатинайкос.

Последният съдийски сигнал остави смесени чувства. Равенството в Атина е отличен резултат срещу съперник с огромни амбиции, но пропуснатите възможности и ударената греда показаха, че ЦСКА 1948 е можел да се прибере и с победата.

София чака нощта на голямата битка

Всичко ще бъде решено на 11 август в София. След показаното в гръцката столица ЦСКА 1948 вече има всички основания да вярва, че може да отстрани Панатинайкос и да продължи европейската си мечта.

Преди реванша българският вицешампион ще гостува на Локомотив София на 8 август в двубой от Първа лига. Треньорският щаб ще трябва внимателно да разпредели силите на футболистите, защото само три дни по-късно идва мачът, който може да отвори вратата към плейофа.

При успех срещу Панатинайкос ЦСКА 1948 ще се изправи срещу загубилия от двойката между Храдец Кралове и Бешикташ в последното препятствие преди основната фаза на Лигата на конференциите.

В Атина българите показаха характер, смелост и футбол, който заслужава уважение. Сега остава най-трудното - да довършат започнатото пред своя публика и да превърнат красивата гръцка вечер в истинска европейска приказка.