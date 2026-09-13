ЦСКА със славни победи над Монако и Панатинайкос
Част от великите европейски вечери на червените
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Част от великите европейски вечери на червените
Георги Русев върна българския тим в мача, а гредата спаси Панатинайкос от пълен кошмар
Българската звезда вкара 19 точки, а „червено-белите“ взеха титлата със 89:85 в петия финален мач
Панатинайкос изравни финалната серия на 2:2 и прати битката за титлата в решаващ мач в Пирея
Българинът даде тон за победата над Панатинайкос, а тимът му остана непобеден в гръцкото първенство
Късен удар срещу Панатинайкос прати „жълто-черните“ в Шампионската лига
Два различни сценария, но еднакъв резултат - 1:0 в сериите
Фатих Терим беше треньор на Турция в три различни периода
Санкаре продължава кариета си в Панатинайкос, "червените" прибират 250 000 евро
Гръцкият гранд отказа да доиграе дербито с Панатинайкос
Гръцкият гранд е започнал преговори за вратаря на Славия
Димитър Бербатов вкара първото попадение за ПАОК в дербито срещу "Панатинайкос", но малко след това се наложи да напусне играта заради контузия. На "Т...
Валери Божинов е пред трансфер в "Панатинайкос". Италианският "Болоня" също проявяват интерес към нападателя на "Спортинг", твърдят италианските меди...
Атина. Сблъсъци между хулигани и полиция станаха причината да бъде прекъснат мачът междъ АЕК Атина и "Панатинайкос". В неделя, най-сериозните инциде...