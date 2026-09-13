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ПАО избра Божинов

ПАО избра Божинов

Валери Божинов е пред трансфер в "Панатинайкос". Италианският "Болоня" също проявяват интерес към нападателя на "Спортинг", твърдят италианските меди...

01 юли | 18:05
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