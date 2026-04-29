Фенербахче прегази Жалгирис, Панатинайкос оцеля в трилър

Фенербахче направи силна крачка към полуфиналите в Евролига, след като надделя над Жалгирис с 89:78 в Истанбул и поведе с 1:0 в серията от четвъртфиналите. Турският гранд реши мача още преди почивката, когато след мощна втора част се откъсна до 47:29 и постави основите на успеха.

Литовците реагираха след паузата и намалиха пасива си до 57:65 в третата четвърт, но домакините запазиха контрол и не допуснаха обрат. Тарик Биберович изигра ключова роля с 26 точки за победителите, докато Найджъл Уилямс-Гос отвърна с 24 точки и 6 асистенции за гостите. Вторият двубой е насрочен за 30 април отново в Турция.

В другия четвъртфинал Панатинайкос (на снимката горе) изтръгна драматична победа при гостуването си на Валенсия със 68:67 и също поведе с 1:0 в серията. Гърците водеха с 54:49 след третата част, но домакините на два пъти изравниха в заключителните минути.

Решаващ се оказа Кендрик Нън, който реализира 21 точки и донесе успеха от наказателната линия в края. За испанците Жан Монтеро се отличи с 15 точки, 4 борби и 4 асистенции. Вторият мач от тази серия ще се играе на 30 април в Испания.

