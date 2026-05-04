Минчев и Кемниц шокираха Алба Берлин с обрат в края

Йордан Минчев и отборът му Кемниц постигнаха драматична победа с 84:82 като гост на Алба Берлин в мач от 32-я кръг на германското първенство. Успехът дойде след обрат в последните секунди и затвърди добрата форма на тима.

Това е трета победа за Кемниц в последните четири мача. Отборът продължава да се бори за по-добро класиране в края на редовния сезон.

Минчев имаше стабилно представяне и завърши с 10 точки, 5 борби и 1 асистенция за 23 минути на паркета. Най-резултатен за гостите беше Кевин Йебо с 18 точки и 3 борби. Българският национал отново показа постоянство и принос в ключови моменти от двубоя.

Кемниц контролираше първото полувреме и поведе убедително с 52:39. След почивката обаче Алба Берлин започна да стопява изоставането и в края на третата част се доближи само на три точки. Натискът на домакините се засили в последната четвърт.

В заключителните минути Алба дори поведе и достигна аванс от 82:80, което постави гостите под сериозно напрежение. Кемниц обаче реагира хладнокръвно и отбеляза последните четири точки в мача, с което обърна развоя и грабна победата. Финалът се превърна в истинска драма.

С успеха Кемниц заема десетото място във временното класиране с баланс 15-17. В следващия кръг тимът ще бъде домакин на Айнтрахт Скайлайнърс на 7 май в нов опит да продължи възходящата си серия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com