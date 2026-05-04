Дортмунд падна, в Мьонхенгладбах празнуват спасениета

Борусия Мьонхенгладбах си осигури оцеляването в елита на Бундеслига, след като победи Борусия Дортмунд с 2:1 в мач от 32-ия кръг. Успехът изведе Гладбах до 35 точки и на девет пред първия под чертата Волфсбург два кръга преди края. Така домакините сложиха край на напрежението около оцеляването и си гарантираха място в елита и през следващия сезон. Дортмунд остава твърдо на второто място.

Борусия Дортмунд запазва аванс от пет точки пред РБ Лайпциг и почти сигурно ще завърши като вицешампион зад Байерн Мюнхен. Баварците вече са шампиони със 83 точки и недостижим аванс. Въпреки решената титла, останалите позиции продължават да се разместват и всяка точка остава решаваща.

Гладбах надигра съперника си в ключовите моменти и стигна до успеха след късен удар. Решаващият гол падна в 88-та минута, когато Харис Табакович се възползва от подаване на Роко Райтц и прати топката в мрежата. Попадението предизвика силна реакция по трибуните и донесе ценните три точки. Домакините показаха по-добра ефективност в завършващата фаза.

По-рано през деня Майнц победи Санкт Паули с 2:1 и се изкачи до десетото място. Филип Тийтц и Филип Мвене реализираха попаденията за успеха. Загубата остави Санкт Паули под напрежение в долната част на класирането.

Фрайбург завърши 1:1 срещу Волфсбург и се изкачи еднолично на седмото място, даващо право на участие в Лигата на конференциите. Волфсбург напусна зоната на директно изпадане, но остава в опасна близост до нея. Разликите в тази част от таблицата остават минимални.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 32-ия кръг на Бундеслигата:

Фрайбург-Волфсбург - 1:1

Санкт Паули-Майнц - 1:2

Борусия Мьонхенгладбах-Борусия Дортмунд - 2:1

От събота:

Байер Леверкузен-РБ Лайпциг - 4:1

Байерн Мюнхен-Хайденхайм - 3:3

Айнтрахт Франкфурт-Хамбургер ШФ - 1:2

Хофенхайм-Щутгарт - 3:3

Унион Берлин-Кьолн - 2:2

Вердер Бремен-Аугсбург - 1:3

Байерн е шампион с 83 точки, следван от Дортмунд с 67, РБ Лайпциг с 62, Байер Леверкузен, Щутгарт и Хофенхайм с 58, Фрайбург с 44, Айнтрахт Франкфурт с 43 и други.

