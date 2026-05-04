Голов спектакъл в Лион. Ендрик реши всичко срещу Рен

Олимпик Лион се наложи над Рен с 4:2 в мач от 32-ия кръг на Лига 1 и се изкачи на трето място в класирането. Успехът идва в ключов момент от сезона и дава сериозно предимство на Лион в битката за участие в Шампионската лига. Тимът вече има аванс от две точки пред Лил и четири пред Рен при два оставащи кръга. Така напрежението в челото се изостря до краен предел.

Двубоят започна вихрено, като гостите поведоха още в шестата минута. Джордан Муса Ал-Тамари реализира с прецизен удар под ъгъл след центриране на Естебан Лепол. Лион отговори преди почивката - Роман Яремчук изравни с глава след асистенция на Корентен Толисо, а само пет минути по-късно самият Толисо вкара от дузпа за пълен обрат.

След почивката Рен се върна в мача чрез Естебан Лепол, който отбеляза за 2:2 след атака по левия фланг. Радостта му обаче се оказа кратка - секунди след попадението той допусна груба грешка в центъра на терена, която се оказа фатална. Лион организира светкавична контраатака и Афонсо Морейра възстанови преднината на домакините.

Решителният удар дойде в 75-ата минута, когато 19-годишният Ендрик реализира с мощен шут след нова асистенция на Толисо. Голът окончателно пречупи съпротивата на Рен и сложи точка на интригата. Младият бразилец отново показа защо е считан за един от най-големите таланти в световния футбол.

В друг ключов мач Лил завърши 1:1 срещу Льо Авър и пропусна шанс да задържи третото място. Така битката за местата в Шампионската лига остава напълно отворена. Лидер в класирането остава Пари Сен Жермен.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 32-ия кръг на Лига 1:

Лил-Льо Авър - 1:1

Оксер-Анже - 3:1

Париж ФК-Брест - 4:0

Страсбург-Тулуза - 1:2

Олимпик Лион-Рен - 4:2

От събота:

Метц-Монако - 1:2

Пари Сен Жермен-Лориен - 2:2

Нант-Марсилия - 3:0

Ница-Ланс - 1:1

Пари Сен Жермен води в класирането със 70 точки и мач по-малко. Следват Ланс с 64 и мач по-малко, Олимпик Лион с 60, Лил с 58, Рен с 56, Монако с 54 и други.

