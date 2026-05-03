Червен картон взриви дербито! Локомотив наказа Ботев насред Пловдив

Локомотив Пловдив нанесе тежък удар в градското дерби, след като се възползва от ранен червен картон и победи Ботев с 2:0 в плейофите на efbet Лига. Срещата се превърна в истинска буря от напрежение, решения на ВАР и пропуснати шансове, но в крайна сметка всичко бе решено от един човек и неговото име е Жоел Цварц.

Още в началото „черно-белите“ показаха зъби и само за минути разклатиха защитата на съперника, но истинският преломен момент дойде още в 15-ата минута. Емерсон Родригес удари в лицето Лукас Риян и след намеса на ВАР съдията Венцислав Митрев го изгони директно, оставяйки Ботев с човек по-малко почти през целия мач.

Само три минути по-късно наказанието дойде. Каталин Иту центрира прецизно, а Цварц се извиси и с глава направи 0:1. От този момент Локомотив пое контрола и започна да диктува темпото, докато „канарчетата“ търсеха спасение с редки атаки.

Въпреки числения си дефицит, Ботев опита да се върне в мача и дори стигна до гол в 74-ата минута чрез Франклин Маскоте. Радостта обаче беше кратка – след близо петминутно разглеждане ВАР отмени попадението заради засада, което окончателно пречупи домакините.

В добавеното време драмата приключи. След серия от пропуски и спасявания на Даниел Наумов, Цварц отново нанесе удар и оформи крайното 0:2, с което подпечата победата на Локомотив.

С този успех „железничарите“ събраха 49 точки и излязоха пред Черно море в битката за първото място във втората четворка, което дава право на бараж за Европа. Ботев остава на дъното в групата и вижда как шансовете му се топят след дерби, което започна лошо и завърши още по-болезнено.

