ЦСКА се готви за силен трансфер! Национал се завръща в България

Нападателят на ПАОК - Кирил Десподов може да премине в ЦСКА. Националът вероятно ще се завърне в България лятото, а клубът ще плати невисока трансферна сума за правата му.

"Армейците" вече са провели разговори с капитана на България, а и от ПАОК са склонни да се разделят с него. Сделката изглежда все по-реална, като шансът за трансфер вече скача до цели 80%, съобщава "Мач Телеграф".

Според авторитетния футболен портал "Transfermarkt" цената на Кирил Десподов е 6 000 000 евро, но според започнати, ако си стигне до сделка, ЦСКА ще плати в пъти по-ниска цена.

В миналото нападателят е играл за "армейците". Той изиграва първия си мач за ЦСКА на 29 юли 2016 при победата с 2:0 над Славия. Вкарва първия си гол за "червените" на 11 март 2017 при победата с 2:1 над Монтана. През 2021 година Десподов преминава от Щурм Грац в Лудогорец, с което си навлича гнева на голяма част от феновете на ЦСКА. На 4 септември 2023 преминава в ПАОК Солун Гърция като става шампион на Гърция за сезон 2023/24.

