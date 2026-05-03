Нова сензация в басейна. Уолш пренаписа историята на 100 м бътерфлай

Американката Гретчен Уолш за пореден път разтърси света на плуването, след като постави нов световен рекорд на 100 метра бътерфлай. На състезание във Форт Лодърдейл, щата Флорида, тя спря хронометрите на 54,33 секунди във финала.

Постижението идва само месеци след предишния й рекорд и затвърждава статута й на абсолютен лидер в дисциплината. Представянето й предизвика силен отзвук и постави нов стандарт в световното плуване.

Предишният рекорд също принадлежеше на Уолш - 54,60 секунди, поставен през май 2025 година. Сега тя не просто го подобрява, а го сваля със значителна разлика, което показва сериозен напредък във формата й. Резултатът ѝ поставя конкурентките ѝ под огромно напрежение преди следващите големи първенства.

23-годишната американка вече има сериозен опит на най-високо ниво. На Олимпийските игри в Париж 2024 тя спечели два златни и два сребърни медала, а в световните първенства в 50-метров басейн има четири златни, едно сребърно и едно бронзово отличие. Това я поставя сред най-успешните състезателки в последните години.

Още по-впечатляваща беше 2024 година за Уолш, когато тя спечели седем златни медала на световното първенство в малък басейн и постави девет световни рекорда. Така тя се превърна в едно от най-обсъжданите имена в спорта и затвърди доминацията си.

С новото си постижение Уолш изпраща ясно послание към конкуренцията, че продължава да се развива и да тласка границите на възможното. Очакванията към нея вече са още по-високи, а всяко следващо нейно участие ще бъде под светлината на прожекторите.

