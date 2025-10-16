Олимпийска шампионка изненадващо сложи край на кариерата си

Една от най-ярките звезди на австралийското плуване – олимпийската шампионка Ариарне Титмус – обяви, че прекратява професионалната си кариера. Новината, съобщена чрез видео в социалните мрежи, изненада феновете и спортната общественост в Австралия, тъй като 25-годишната плувкиня трябваше да започне подготовка за следващия олимпийски цикъл и Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

Емоционално сбогуване с басейна

„Винаги съм обичала моя спорт, плуването. То е моята страст от ранна детска възраст, но в това време, което си взех след Париж 2024, осъзнах как някои важни за мен неща сега са малко по-важни от плуването. И това също е много добре“, казва Титмус във видеото, публикувано в профила ѝ в Instagram. В него тя говори с откровеност и спокойствие за решението си да сложи край на кариерата, в която завоюва четири олимпийски златни медала и остави трайна следа в историята на австралийския спорт.

От върха в Париж до решението за покой

На Олимпийските игри в Париж през 2024 година Титмус спечели титлата на 400 метра свободен стил, надделявайки в драматична надпревара със Съмър Макинтош от Канада и американската легенда Кейти Ледецки. И трите са държали световния рекорд в дисциплината в различни моменти. Малко преди това, през 2023 година, Титмус премина през труден личен период, след като се наложи да ѝ бъде отстранено доброкачествено образование на яйчниците – операция, след която тя успя бързо да се върне към състезанията. „Може би на последното си състезание бих искала да се насладя малко повече. Но в тези 12 месеца след Игрите в Париж малко изследвах какъв би бил животът без плуване... и това винаги е било моето намерение“, признава тя.

„Писмо до малката Ариарне“

Прощалното видео на плувкинята, озаглавено „Писмо до 7-годишното ми Аз“, е едновременно трогателно и вдъхновяващо. „Днес се оттегляш от професионалното плуване. 18 години прекара в басейна, 10 от тях – в защита на цветовете на страната си. Участва на две Олимпийски игри и спечели. Мечтите, които имаше, се сбъднаха“, казва Титмус в обръщението си. Тя завършва кариерата си като световен рекордьор на 200 метра свободен стил, с общо 33 международни отличия – четири олимпийски златни, три сребърни и един бронзов медал, както и четири световни титли. Президентът на Австралийския олимпийски комитет Иън Честърман я нарече „пример за професионализъм и човечност, която вдъхнови цяло поколение австралийски спортисти“.

