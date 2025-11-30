Божинов не издържа. Просълзи се в ефир заради Боби Михайлов

Бившият ни футболен национал Валери Божинов не издържа и в национален ефир и се просълзи, говорейки за Борислав Михайлов, който бе приет в болница след инсулт. Игралият в Манчестър Сити и Ювентус нападател пожела бързо възстановяване на героя от САЩ`94.

"Познавам Борислав Михайлов от доста години. Човек, на когото съм се възхищавал, гордял, плакал... Това, което се случи с него, е неприятно и много болно, тежко е за цялата нация. Не го пожелавам на никого. Това е човешки живот. Нека поне един път да бъдем хора, да сме задружни, защото на всеки може да се случи.

Пожелавам бързо възстановяване на г-н Михайлов, нека бъде сред нас", коментира през сълзи Божинов при гостуването в БНТ.

"На този свят идваме и си отиваме с празни ръце. Апелът ми е да сме сплотени и задружни. Да сме едно цяло. България е нещо велико. Нека си пазим държавата и народа. Да бъдем един юмрук, да се пазим и да се подкрепяме. Искам да се води любов, а не война", завърши Валери Божинов.

