Малена Замфирова атакува финалите за Световната купа

Малена Замфирова се класира за осминафиналите във втория старт в паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Криница, Полша. Българката показа стабилност в двата манша и си осигури място сред най-добрите 16 в дисциплината.

Замфирова даде девето време в квалификациите с общ резултат 1:19.42 минути. Тя премина червеното трасе за 39.55 секунди, а по синьото записа 39.87 секунди, което ѝ гарантира участие в директните елиминации.

Най-бърза в квалификацията беше японката Цубаки Мики с впечатляващ резултат от 1:16.64 минути, но битката тепърва започва в елиминационната фаза.

В момента тече квалификацията при мъжете, където България е представена от Радослав Янков, Тервел Замфиров и Александър Кръшняк. Финалните серии започват в 13:30 часа българско време, когато ще стане ясно кой ще стигне до подиума в Криница.

