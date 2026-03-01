Италиански щурм в Мексико! Италианец сломи Американец за тенис титла

Флавио Коболи запали трибуните в Акапулко и триумфира с титлата на турнира от сериите АТП 500 на твърда настилка с награден фонд 2,46 млн. долара. Италианецът пречупи във финала осмия поставен американец Франсис Тиафо със 7:6(4), 6:4 и добави трета титла на ниво АТП в кариерата си.

Сблъсъкът продължи два часа и 11 минути и предложи напрежение до последната точка. Първият сет бе истинска шахматна партия, в която нито един от двамата не успя да наложи решително предимство. Развръзката дойде в тайбрека, където Коболи показа по-здрави нерви и измъкна частта със 7:4 точки.

Във втория сет италианецът направи ключов пробив в петия гейм и поведе с 3:2, а след това затвърди преднината си за 4:2. Тиафо обаче не се предаде и върна пробива за 4:4, връщайки интригата. Вместо да се пречупи, Коболи реагира светкавично, направи рибрейк и със два поредни гейма сложи точка на спора при 6:4.

С този успех 22-годишният италианец ще се изкачи до 15-ото място в световната ранглиста от понеделник, което е ново върхово постижение за него.

Любопитен детайл от седмицата в Мексико е, че Коболи участва и в турнира на двойки, където си партнираше с българската звезда Григор Димитров. Двамата достигнаха до четвъртфиналите, но се отказаха от надпреварата, за да се съсредоточат върху индивидуалните си участия.

