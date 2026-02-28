Чудото от Норвегия в Шампионската лига

Чудото на Шампионската лига от Норвегия продължава своята приказка.

Бодьо/Глимт поднесе една от най-големите сензации в турнира, като отстрани в плейофната фаза миналогодишния финалист Интер - и то с безапелационния общ резултат 5:2.

Италианският гранд и почти сигурен шампион на Серия "А" (с 10 точки аванс на върха в калчото) загуби и двата мача срещу Бодьо и така и не намери рецепта срещу подредения и уверен тим на треньора Шетил Кнутсен.

А скандинавският отбор продължава да изумява цяла Европа, след като през миналия сезон достигна до полуфиналите на Лига Европа, а сега се превърна в убиец на гиганти при дебютното си участие в Шампионската лига.

Възходът на Бодьо/Глимт е труден за проумяване по много причини.

Това е отбор, който през 2017 г. все още играеше във втора дивизия на Норвегия и произхожда от малкото градче Бодьо, намиращо се далеч на север, на ръба на Северния полярен кръг.

Цялото население на града от 55 000 души можеше да отиде на "Джузепе Меаца" за гостуването на Интер и пак щяха да останат доста свободни места на стадиона.

А ако тръгнем да сравняваме стойностите на двата отбора, ще видим, че съставът на Бодьо/Глимт е с 610 млн. евро по-евтин от този на "нерадзурите".

Най-високо оценените футболисти на скандинавците са нападателят Каспер Хьог и защитникът Фредрик Сьоволд, които струват по 8 млн. евро.

Общата стойност на тима е 57 млн. и това означава, че четирима от Интер струват повече от целия противников отбор - Лаутаро Мартинес, Алесандро Бастони, Маркус Тюрам и Николо Барела.

Парите не играят на терена, но човек би очаквал, че при такова съотношение на силите ще наблюдава типичен мач между топ състав и скромен аутсайдер.

Само че и в двата двубоя играчите на Бодьо/Глимт показаха повече класа, стил и футболни аргументи.

В първия сблъсък Интер така и не се адаптира към изкуствения терен в Норвегия, където неотдавна рухна и Манчестър Сити.

В реванша италианците подложиха Бодьо на натиск, но отборът на Кнутсен се защитаваше храбро и спокойно, а през втората част започна да разиграва и да атакува още по-уверено.

Невероятният сезон на Бодьо - направо не е за вярване!

От сезон 1987/88 не се беше случвало норвежки отбор да спечели елиминационен сблъсък в КЕШ/Шампионска лига.

А в случая даже го постигна не шампионът на Норвегия, а вторият в местното първенство - тъй като Бодьо/Глимт завърши зад първенеца Викинг.

Всъщност Бодьо играе единствено в евротурнирите от декември насам, тъй като шампионатът на Норвегия завърши на 30 ноември и новият сезон ще започне в средата на март.

Концентрирани единствено върху Шампионската лига, героите от Бодьо победиха последователно Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и на два пъти Интер.

Такава серия не беше правил никой отбор извън водещите пет първенства от Аякс на Йохан Кройф през 1971/72 - когато накрая спечели турнира.

"Можете ли да повярвате? Отбор от малко градче далеч на север, направо не е за вярване. Беше специален мач", радваше се треньорът Кнутсен, след като записа името си в историята.

Как се прави такова чудо

Сензации от такъв калибър наистина са все по-трудно осъществими във футбола на най-високо ниво, но Бодьо е доказателство, че дългогодишната правилна стратегия все още може да донесе подобни резултати.

Говорим за отбор, който видимо е много задружен и играчите се познават отлично, а треньорът е изключително стабилен на поста си.

Кнутсен води Бодьо от 2018 г. насам, като оттогава беше свързван с няколко по-големи клуба, но отхвърли всички оферти и се обвърза с договор до 2029-а.

"За мен най-важни са хората и те означават повече от всички трофеи. Винаги работиш, за да спечелиш нещо и това е чудесно, но радостта от това да го спечелиш заедно с някого означава най-много. Трябва да имаш среда, в която хората ги е грижа един за друг. И смятам, че сме я създали в Бодьо/Глимт", обяснява наставникът.

Пример за собствен кадър е Йенс Петер Хауге, водещият голмайстор на отбора в Шампионската лига с 6 гола в 9 мача.

Той беше привлечен от Милан през 2020-а, после мина през Айнтрахт Франкфурт и Гент, но нещата не се получиха при опитите му да се наложи на по-високо ниво.

Не можем да подминем и приноса на Бьорн Мансверк, бивш военен летец, превърнал се в треньор по психологическа подготовка, използващ нестандартни методи.

Мансверк заработва в Бодьо още когато отборът е във втория ешелон и тотално променя нагласата на играчите, като им помага да се справят с напрежението и да се наслаждават на процеса, вместо да се концентрират върху резултатите от мачовете.

"Това е приказка и чудо - да тръгнеш от втора дивизия през 2017-а и да стигнеш до Шампионската лига. Но смятам, че е възможно, ако имаш правилния манталитет и работиш упорито дълго време", заяви преди време Мансверк.

Смайващи резултати в Европа години наред

Очевидно в Бодьо/Глимт са изградили нещо изключително, защото резултатите им са поразяващи вече години наред.

Първата шампионска титла дойде през 2020-а, а успехът беше повторен през 2021, 2023 и 2024 г.

На европейската сцена първият голям резултат дойде преди пет години с разгрома с 6:1 срещу Рома на Жозе Моуриньо.

Бодьо се превърна в силен домакин в евротурнирите на своя изкуствен терен и през миналия сезон в Лига Европа победи Твенте, Олимпиакос и Лацио, преди да отпадне от бъдещия носител на трофея Тотнъм на полуфиналите.

Самото класиране за Шампионската лига беше нещо огромно, но дебютът в турнира се развиваше зле в първите шест мача от основната фаза, когато бяха спечелени само три точки.

В последните два кръга предстоеше домакинство на Сити и гостуване на Атлетико, така че беше логично всички да отписват Бодьо/Глимт.

Но след сензацията срещу "гражданите" беше осъществен обрат на стадиона на мадридчани и норвежкото чудо достигна до плейофния кръг.

След отстраняването на Интер, на осминафиналите съперник ще бъде или Спортинг Лисабон, или отново Манчестър Сити.

