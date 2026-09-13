Енрике превърна ПСЖ в династия, Артета остана на крачка от вечността
Триумф и драма на финала на Шампионската лига
Следете всички новини, анализи и коментари за Шампионската Лига. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Триумф и драма на финала на Шампионската лига
Беше направена една от най-големите сензации в историята на турнира
След драмите в първата фаза на турнира
Очаква се специалистът да внесе яснота по казуса
Сериозна ще е борбата за топ 8
Третият кръг от основния етап на турнира влиза в историята
Това са новите таланти, които се чакат да станат големи звезди
Всичко в турнира ще започне още на 16 септември
Сътвориха уникална бъркотия
Алесандро Неста дълго години не може да забрави преживяното
Голяма промяна с турнира
Той стана първият тим, който взима точка и два гейма на Ястжембски този сезон
На 18 декември е следващият мач на "сините"
Какво се чака до седмици
"Олимпия" (Любляна) изхвърли "Орлите"
Манчестър Сити – Челси ще излязат в събота вечер от 22:00 часа в големия финал на Шампионската лига по MAX Sport 3
След кошмарна серия във Висшата лига Ливърпул най-после излезе от черната дупка с победа в Европа
Най-добрият съдия в Европа ще надува свирката в сряда по време на първия мач между "Лудогорец" и "Виктория" от плейофите за влизане в Шампионската лиг...
Скаут на завърналия се в английската Висша лига "Мидълзбро" бе на лов за звездите на "Лудогорец" във днешния мач с "Левски". Човекът на "боро" наблюда...
Българският шампион "Лудогорец" разбра съперника си в плейофите на Шампионска лига. Тимът от Разград отстрани черногорския "Младост" и сръбския "Църве...