Само един отбор сигурен напред в Шампионската лига

Основната фаза на Шампионска лига бе преполовена с мачовете от петия кръг в последните две вечери, а до края на този етап от турнира остават три срещи.

Един кръг до края на календарната година на 9 и 10 декември, както и два кръга в края на януари.

За разлика от миналия сезон, който бе дебютен за този формат на Шампионска лига, на този етап нито един от топ фаворитите не изглежда сериозно застрашен относно продължаването си към фазата на елиминациите.

Сериозна обаче ще бъде и битката за топ 8, защото през дебютния сезон за формата всички клубове си дадоха сметка какво голямо предимство е прескачането на предварителния етап на елиминациите, а класиране директно за осминафинал.

Това минава през място сред първите осем, които директно отиват на осминафинал, докато отборите от 9-о до 24-о място ще играят в плейофната елиминационна фаза.

Перфектен Арсенал до момента

За пет кръга само един отбор е напълно перфектен - Арсенал, който е с пълен актив от 15 точки и само един допуснат гол, при вчерашното 3:1 над Байерн.

Това е единственият отбор, който е сигурен в участието си в елиминациите и на теория. Едва ли някой се съмнява, че с опоненти като Брюж и Кайрат в два от трите оставащи мача, Арсенал ще успее да бъде и в първата осмица.

Към момента останалите отбори в топ 8 са ПСЖ, Байерн (Мюнхен), Интер, Реал (Мадрид), Борусия (Дортмунд), Челси и Спортинг (Лисабон).

На този етап няма индикации, че някой топ фаворит ще остане зад борда. Дори и закъсалият Ливърпул има 9 точки, а за кота минимум в този формат се приемат 11 пункта.

На дъното на турнира в момента е Аякс, който загуби и петте си мача и вкара само един гол, при тежко 1:5 от Челси.

Очертава се разочароващ сезон за испанските клубове, защото към момента Атлетик (Билбао) и Виляреал са зад борда, а пък в топ 24 са приятните изненади към момента Карабах и Пафос.

Ето и Топ 8 засега

1. Арсенал 15т.

2. ПСЖ 12т.

3. Байерн Мюнхен 12т.

4. Интер 12т.

5. Реал Мадрид 12т.

6. Борусия Дортмунд 10т.

7. Челси 10т.

8. Спортинг Лисабон 10т.

