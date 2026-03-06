Цената, която Малена плаща заради нечие пиянство. Казаха травмите

Звездата на България в сноуборда Малена Замфирова е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото. Това стана ясно днес, предаде "Фокус".



Чудната Малена, 16-годишната ни спортистка, която предизвика гордост всеки път щом е на пистата, бе пометена от пиян турист навръх 3-и март в чешкия курорт Шпиндлеров Млин.

Замфирова първоначално бе наставена в болницата в Храдец Кралове, където й бяха извършени операции, а днес й предстои нова сложна хирургическа интервенция в специализирана клиника в Грац, Австрия.



Клиниката е една от най-добрите в света за подобни травми заедно с тази в Инсбрук, където пък спасиха живота на Алберт Попов след катастрофата в Зьолден. Замфирова е била за кратко в безсъзнание, обясни говорителката на болницата в Храдец Кралове Луси Хануошова.

“Тя е със сериозни травми в гърба и долните крайници. Заради това бе докарана с хеликоптер в травматологията", допълни Ханоушова за iDnes.cz.

Бащата на Малена Замфирова е дал показания пред чешките власти. Те са започнали разследване по случая, като пияният турист е пред угрозата да лежи две години в затвор за нанасяне на тежка телесна повреда.

От Чешката спасителна служба вчера разпространиха кадри от инцидента. Оказва се, че пистата в Храдец Кралове, която е от категорията “черна", е доста опасна и на нея неведнъж са ставали трагични инциденти. На 20 февруари там е загинала възрастна жена, която е била пометена от скиорка, като още се води разследване. Но защо Малена Замфирова, трябваше за плати тази жестока цена, питат се хората и в нета, и се молят час по-скоро да се оправи.

