Спортният министър със спешни действия за Малена

"Изключително неприятен инцидент, разговарях с баща ѝ. Това не е спортен инцидент. Много тежки травми, детето е в много тежко състояние. Бащата моли за сериозни юристи, които да водят случая. Те искат да водят дела и да търсят правата си. Българската държава ще съдейства. Счупванията са изключително сериозни и тежки. Държавата няма да остане безучастна и ще съдейства на Малена Замфирова и нейното семейство", заяви по БНТ министърът на младежта и спорта Димитър Илиев.



Сноубордистката пострада на писта в зимния курорт Шпиндлерув Млин в Чехия, където беше ударена в безопасната зона от скиор, за когото се предполага, че е карал пиян.



Като служебен министър Илиев посочи, че иска бързо да разбере проблемите на федерациите и да бъде максимално полезен.

"Това са дългосрочни политики и решения. Аз имам за цел бързо да се запозная с обстановката в спортния сектор. Направихме срещи и дефинирахме проблеми, трупани с десетилетия. Целим бързо да влезем в проблемите на федерациите. Ние имаме най-силната Олимпиада от 24 години насам. Където има добро управление, има и добри резултати. Не можем, като министерство, да се мешаме в самостоятелността на федерациите. Не трябва самоцелно да се слагат лица, които не могат да се справят с работата", допълни бившият автомобилен състезател.



"Състоянието в шахмата е много тревожно. Българските състезатели са заплашени от това, да им бъдат спрени правата. Всичко това заради лични дрязги и различия. Единственият начин е обединение", добави осемкратният шампион в българския рали шампионат.



Илиев коментира, че той и Димитър Бербатов често коментират проблемите на федерациите. Бившият футболен национал изпълнява длъжността съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта.



Според Димитър Илиев трите етапа на Колоездачната обиколка на Италия, които ще се проведат в България, ще предложат грандиозно шоу.

"Имахме среща с организатора и получихме технически доклад, който показва, че голяма част от нещата са свършени. Чувствам се оптимист. Ще бъде голямо зрелище за България - истинско шоу и спектакъл. Гледа се от между 500 и 800 млн. зрители. Доста грандиозно е. Събитието ще се проведе по най-добрия начин", убеден е Илиев.

