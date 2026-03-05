Голяма промяна в Пловдив. Махат най-високия комин

Най-високият комин в Пловдив отива в историята. Местният ТЕЦ ще демонтира 180-метровия си стоманенобетонен димоотвод заедно с димохода към него с дължина 210 метра в най-скоро време от терена на Карловско шосе. Това става ясно от инвестиционно предложение, заявено от „ЕВН България Топлофикация“.

Коминът и димоходът не се ползват от 2022 година, когато се въведе в експлоатация Отоплителна централа "Север", уточняват от компанията.

Зрелище покрай разрушаването им обаче няма да има. Планирано е те да бъдат премахнати по метода на „механично разрушаване от върха към основата“. Тази технология осигурява безопасно и контролирано протичане на демонтажните и разрушителни дейности. Взривове категорично няма да има, както и изкопни работи, се казва в инвестиционното уведомление на „ЕВН Топлофикация“, пише "Марица".

Пре​з никоя фаз​а от процеса няма да се емитират или използват опасни вещества

при които се осъществява или е възможен контакт с води, нито пък ще има изпускане на вредни вещества във въздуха. Освободената площ ще се ползва от компанията за други цели, тъй като теренът е собствен.

Преди демонтажа пък коминът ще се почисти от натрупана с години летяща пепел. Очаква се тя да е около 2-5 тона и ще се поеме от фирма за опасни отпадъци, с която "ЕВН Топлофикация" има сключен договор.

Над петдесет години коминът на ТЕЦ-а е като ориентир за пътуващите по северните входно-изходни артерии на Пловдив.

Строен е като част от централата през 70-те години

Съоръжението е сред най-високите от подобен тип в България, като на първо място се нарежда коминът на металургичното предприятие „Аурубис“ в Средногорието. В неформалната класация следват комините на ТЕЦ "Марица- изток" и "Бобов дол".

За сравнение, коминът на бившата Бирена фабрика в Пловдив, който остана за спомен след разрушаването ѝ е висок около 80 метра. А този на КЦМ е 160 метра.

