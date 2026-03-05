Страшна трагедия в престижен наш университет. Летят линейки и полиция

Мъж е починал след падане от високите етажи на сградата на Американския университет в България, която се намира в централната част на Благоевград, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Сигналът е подаден около 9:00 часа тази сутрин, посочиха още от пресцентъра на вътрешното министерство.

На място са пристигнали полиция и линейка. Мъжът е загинал на място. Според непотвърдена информация той е паднал от офис на последния етаж на сградата.

Починалият е преподавател в Американския университет, съобщава struma.bg. Той е на 48 години. Не е ясно дали е паднал или скочил умишлено.

