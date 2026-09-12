Всичко за Американски Университет

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Юбилейна учебна година в АУБ

Юбилейна учебна година в АУБ

Президентът на Американския университет в България – Страци Кулински, даде начало на юбилейната 25-а академична година в Деня на Съединението, който ч...

07 септември | 12:45
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3 от 4 за Тръмп

3 от 4 за Тръмп

Милиардерът издуха Рубио и Круз на първичните избори в Невада Ексцентричният милиардер Доналд Тръмп записа още една победа в състезанието, чийто фина...

24 февруари | 19:55
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Търсят новия Звездев в АУБ

Търсят новия Звездев в АУБ

Благоевград. Кой в Американския университет в Благоевград ще покаже най-добри кулинарни умения, близки до тези на известния Ути Бъчваров? Отговорът на...

19 февруари | 12:34
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