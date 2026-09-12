Страшна трагедия в престижен наш университет. Летят линейки и полиция
Преподавател падна от последния етаж
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Преподавател падна от последния етаж
Компанията дари продукти от своята серия Protein Plus
Академичният съвет на Американския университет в Европа-ФОН единодушно гласува за това
Виктор Серафимов разказа за иновациите в учебното заведение
Стипендиите са в памет на видния филантроп и бизнесмен проф. д-р Лъчезар Цоцорков
Президентът на Американския университет в България – Страци Кулински, даде начало на юбилейната 25-а академична година в Деня на Съединението, който ч...
Министърът на външните работи Даниел Митов и посланикът на САЩ в България Ерик Рубин ще поздравят 224 бакалаври на Американския университет в България...
Младеж от „Гласът на Албания" в главната роля на мюзикъла Студенти на Американския университет в България поставят бродуейския мюзикъл „Хвани ме, ако...
Традиционният прием ще събере на едно място общността на Американския университет в България и представители от благоевградската общественост. Събитие...
„Въпреки трудностите при справянето с всяка една криза ЕС става все по-силен. Европа е най-голямата икономическа сила в света и за да продължим растеж...
Милиардерът издуха Рубио и Круз на първичните избори в Невада Ексцентричният милиардер Доналд Тръмп записа още една победа в състезанието, чийто фина...
Близо 500 студенти, преподаватели и служители от Американския университет в България се насладиха на международно кулинарно пътешествие. Младежи от 18...
Президентът на Американския университет в България Кевин Аспегрен обяви, че се оттегля от поста в края на месец юни 2016 г. Той го направи с емоционал...
Американският университет в България получи щедро дарение от световноизвестния учен, писател и поддръжник на изкуствата д-р Карл Джераси, който си оти...
270 младежи от 30 държави ще посрещне във вторник Американският университет в България. Първокурсниците избраха университета в Благоевград, за да полу...
Жесток ръкопашен бой си спретнаха пред дискотека в Благоевград двама студенти от Американския университет. Екшънът е станал в петък през нощта в центъ...
Президентът на Американския университет Кевин Аспегрен организира традиционния прием – коктейл. Събитието ще се проведе в четвъртък, 19 март, от 18,30...
3 млн. лв. ще струва на бюджета "забравената" преди 15 г. връзка между магистрала "Марица" с аутобана "Тракия" в посока Бургас. Това обясниха от Агенц...
Благоевград. Кой в Американския университет в Благоевград ще покаже най-добри кулинарни умения, близки до тези на известния Ути Бъчваров? Отговорът на...
Да се радваш на различията, да почувстваш духа на всяка култура и да си толерантен към различните около теб. Това е мотото на Международната седмица т...