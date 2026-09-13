Отиде си дългогодишен преподавател в СУ
Опелото ще се състои на 7 юни от 13:30 ч. в църквата "Св. Седмочисленици"
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Опелото ще се състои на 7 юни от 13:30 ч. в църквата "Св. Седмочисленици"
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