Ново развитие след инцидента с Малена Замфирова

Чешките власти са започнали официално разследване на тежкия инцидент с българската състезателка по сноуборд Малена Замфирова. По случая вече са събрани първи свидетелски показания, включително и от бащата и треньор на спортистката Анатоли Замфиров. Разследващите изясняват всички обстоятелства около сблъсъка, станал на писта в зимния курорт Шпиндлеров Млин. Междувременно от България дойдоха тревожни данни за състоянието на младата състезателка.

Инцидентът е станал на 3 март около 15:00 часа на писта в чешкия зимен курорт, където Замфирова се е подготвяла за участие в старт от Световната купа по сноуборд. По първоначална информация тя е била ударена от скиор, за когото има съмнения, че е карал след употреба на значително количество алкохол.

По време на сблъсъка 16-годишната състезателка не е участвала в състезание и не е карала сноуборд, а се е намирала на пистата заедно със своя екип след приключване на тренировката.

В резултат на удара Замфирова е получила тежки травми, включително сериозна контузия в областта на гърба. Лекарите имат съмнения и за възможни увреждания на гръбначния стълб. Спортистката е била транспортирана по спешност в болница в Чехия, където е претърпяла операция.

Според спортния министър Димитър Илиев състоянието на младата състезателка остава много тежко. Той заяви пред БНТ, че е разговарял с баща ѝ тази сутрин.

„Детето е в много тежко състояние. Бащата моли за сериозни юристи, които да поемат случая - те искат да водят дела, да търсят правата си. Българската държава ще окаже съдейства. Счупванията са изключително сериозни и тежки. За момента имаме нужда цяла България да изпраща положителна енергия, да се молим детето да се оправи“, заяви Илиев.

Той подчерта, че Замфирова е получила политравми и че травмите ѝ са изключително тежки. Според първоначалната информация мъжът, който я е блъснал на пистата, е бил турист и има данни, че е карал след употреба на алкохол.

„Спортът и алкохолът са несъвместими“, подчерта спортният министър.

След стабилизиране на състоянието на младата състезателка се очаква тя да бъде преместена за последващо лечение в болница в Австрия. След това е предвидено транспортирането ѝ обратно в България, където ще продължи лечението и рехабилитацията.

Чешките власти продължават да събират информация и да изясняват всички детайли около инцидента, докато близките на спортистката подготвят правни действия за търсене на отговорност за случилото се.

