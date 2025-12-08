Драмата продължава! Качва ли се Салах в самолета

Мохамед Салах почти сигурно отпадна от групата на Ливърпул за гостуването на Интер утре в Шампионската лига. Според информациите на Острова клубът обсъжда вътрешно какво е правилното решение за поругаване на думите му след мача с Лийдс (3:3).

Той заяви, че вече „няма никаква връзка“ с мениджъра Арне Слот, и че се чувства „оставен на произвола“, докато Ливърпул преминава през труден период.

Салах, който през последните три шампионатни срещи започваше от пейката, намекна и за възможна раздяла. Той обяви, че е казал на родителите си да присъстват на двубоя с Брайтън през уикенда – знак, че това може да е последната му среща на „Анфийлд“.

Нападателят подписа нов двугодишен договор през лятото след сезон 2024/25, в който постави рекорд за най-много голове и асистенции в рамките на 38-мачов сезон във Висшата лига и изведе Ливърпул до титлата. Тогава Салах прибра всички индивидуални награди за „Играч на сезона“.

През този шампионат обаче ситуацията е далеч по-сложна за 33-годишния футболист. Формата му спадна, а Слот все по-често предпочита да започва мачовете без него.

Очаква се специалистът да внесе яснота по казуса по време на официалната си пресконференция тази вечер. Мачът Интер - Ливърпул е утре от 22:00 часа българско време.



"Мърсисайдци" са чак на 13-ото място с 9 точки, докато "нерадзурите" са четвърти с 12 т.

