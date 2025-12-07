ЦСКА 1948 ще играе срещу Гьозтепе

Благодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви две любопитни контроли на тима по време на зимния подготвителен лагер в Турция.

Червените ще играят срещу елитния турски Гьозтепе, воден от родния специалист Станимир Стоилов, като сблъсък ще бъде на 10 януари 2026-а година.

В другата проверка тимът на Иван Стоянов ще се изправи срещу лидера в румънското първенство Рапид Букурещ. Тя ще се проведе ден по-късно, на 11 януари.

ЦСКА 1948 вече игра веднъж с Гьозтепе по време на лятната подготовка на тима в Словения – на 10 юли, когато "червените" спечелиха с 2:1.

