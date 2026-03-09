Левски с ключова победа

Левски постигна минимална победа с 1:0 над Локомотив Пловдив в мач от 25-ия кръг на efbet Liga. Двубоят се игра на "Герена".

Срещата беше оспорвана и дълго време двата отбора не успяваха да стигнат до попадение. Домакините имаха леко превъзходство, но защитата на гостите се справяше добре и задържаше нулевото равенство.

Развръзката дойде в самия край на срещата. В 89-ата минута Бала реализира дузпа и донесе ценния успех за „сините“.

С победата Левски добави важни три точки в битката за титлата с Лудогорец.

