Десподов близо до геройство при нулево дерби Олимпиакос-ПАОК

Олимпиакос Пирея и ПАОК Солун завършиха 0:0 на стадион „Караискакис“ в дербито от 24-ия кръг на гръцката Суперлига. Срещата предложи добро темпо и няколко отлични положения, но нито един от двата отбора не успя да реализира. След равенството АЕК Атина остава лидер в класирането с 56 точки. Олимпиакос и ПАОК делят второто място в подреждането с по 54.

Мачът имаше ясно разграничени две части. През първото полувреме и двата отбора действаха по-предпазливо и поставиха акцент върху стабилността в защита. След почивката играта се отвори значително и се появиха повече голови ситуации пред двете врати.

Един от най-драматичните моменти дойде в 65-ата минута. Появилият се минута по-рано Янис Константелиас вече се виждаше голмайстор, но Лоренцо Пирола изчисти топката пред самата голлиния и предотврати сигурно попадение за гостите.

Олимпиакос отвърна четири минути по-късно. Поденсе подаде към Ел Кааби отляво, мароканецът стреля диагонално, но вратарят Цифцис успя да блокира удара. При отбитата топка иранският нападател Мехди Тареми се опита да довърши атаката, но не успя да нанесе точен удар.

В 77-ата минута домакините пропуснаха нова огромна възможност. Защитникът Янис Михайлидес сгреши в отбраната, Тареми отне топката и подаде на Ел Кааби, но мароканецът от удобна позиция в наказателното поле не успя да преодолее Цифцис, който отново реагира отлично.

Треньорът на ПАОК Разван Луческу изненада, като пусна Кирил Десподов в игра в 81-ата минута на мястото на Хацидис. Българското крило едва в четвъртък поднови тренировки със състава и до мача имаше само една пълноценна тренировка, след като лекуваше мускулно разтежение.

Десподов веднага се включи активно и в добавеното време можеше да се превърне в герой за гостите. Българинът отправи коварен удар, но вратарят на домакините Константинос Цолакис успя да избие топката в ъглов удар.

В 92-ата минута ПАОК организира бърза контраатака. Десподов нахлу отдясно в наказателното поле и потърси подаване, топката се отклони в Панайотис Рецос и излезе в корнер. Българинът имаше възможност и да стреля, но направи още една крачка и си затвори ъгъла, след което предпочете пас.

