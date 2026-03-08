Реал Мадрид пред сделка за милиони

Реал Мадрид е на крачка от ново споразумение с основния си спонсор "Емирейтс", което ще удължи партньорството между двете страни до 2031 година, съобщава AS.

Мадридският гранд си сътрудничи с авиокомпанията от ОАЕ още от 2013 г., когато логото на "Емирейтс" за първи път се появи на предната част на екипите на "белите".

Паралелно с това клубът води разговори и за подновяване на договорите с технологичния гигант HP и спортния екипировъчен партньор Adidas.

Според информацията, ръководството на Реал Мадрид си поставя амбициозна цел - да генерира около 300 милиона евро годишно от рекламни и спонсорски договори. Това е базова сума, която може да се увеличава в зависимост от спортните успехи на отбора, пише "Топ спорт".

В момента приходите на "кралския клуб" от спонсорство на екипите възлизат на около 260 милиона евро годишно. За сравнение, Манчестър Юнайтед печели приблизително 200 милиона евро, а Барселона - около 183 милиона евро от подобни партньорства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com