Левски обяви новия спонсор и реши за Сираков
Фирмата е от същия бранш
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Фирмата е от същия бранш
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Сътрудничеството между Община Казанлък и „Арсенал“ е дългогодишно
Доскоро Пирин бе изцяло собственост на общината, но в края на миналата седмица бе даден старт на поредно преструктуриране на клуба
Плавателният съд е собственост на британска компания, част от която се притежава от един от най-богатите израелци