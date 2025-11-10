В Левски очакват гръмка новина

Левски скоро може да бъде зарадван от голяма новина. Мощен спонсор е напът да започне да налива средства в клуба от "Герена".

Разговори между двете страни вече са водени, като има индикации, че ще завършат положително до края на годината, пише "Тема Спорт".

Така ако се стигне до положителна развръзка, "сините" ще разполагат със сериозни свежи постъпления и ще засилят бюджета за трансфери и заплати.

За 2024-а печалбата на Левски бе над 14 милиона лева, а тази от участието в евротурнирите през есента надхвърля 5 милиона. Заради тези показатели, както и представянето на отбора на терена клубът се превърна в апетитна хапка за чуждестранни компании.

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков на извънредното общо събрание на клуба през пролетта обяви, че договорът на клуба със сегашния генерален спонсор е до края на следващата година. Това бе една от причината шефовете да не представят дългосрочна стратегия за развитие на отбора. Сега обаче има големи компании, които искат да рекламират чрез Левски. И на "Герена" разглеждат такива възможности.

Добрите финансови резултати на клуба, както и тези на играчите обаче предизвикаха интереси на чуждестранни инвеститори. Чуждестранната компания "Спорт Републик", която искаше клуба още през 2022-ра, сега отново пита за мажоритарния пакет акции. Сираков обаче посочи, че не е получавал конкретно предложение за дяловете.

