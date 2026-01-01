Кот д'Ивоар и Камерун оцеляха след драми и продължават напред

Защитаващият титлата си шампион на Африка Кот д'Ивоар и Камерун си осигуриха място на осминафиналите на Купа на африканските нации след драматични победи в последните си мачове от груповата фаза. И двата отбора трябваше да обръщат резултати, за да стигнат до успехите си в група F на турнира в Мароко.

Кот д'Ивоар навакса два гола пасив и победи Габон с 3:2 в мач, който дълго изглеждаше загубен за „слоновете“. Вече елиминираният съперник поведе с два гола през първото полувреме, но Жан-Филип Красо върна интригата с попадение малко преди почивката. След паузата Еван Гесон изравни с удар с глава, а пълният обрат бе завършен дълбоко в добавеното време, когато Базума Туре донесе победата на шампионите.

Камерун също преживя труден двубой, но успя да обърне Мозамбик с 2:1 в Агадир. Мозамбик поведе чрез Жени Катамо, но „Неукротимите лъвове“ изравниха след автогол на Нене. Победното попадение реализира Кристиан Кофане в 55-а минута, с което Камерун си гарантира място в елиминационната фаза.

След тези резултати Кот д'Ивоар завърши на първо място в група F, а Камерун остана втори, като и двата отбора събраха по 7 точки. Въпреки поражението си Мозамбик също продължава напред с актив от 3 точки, класирайки се за осминафиналите като един от четирите най-добри трети отбора в групите.

