Ливърпул се измъчи, но прегази Нотингам Форест

Ливърпул победи Нотингам Форест с резултат 1:0 на "Сити Граунд" в мач от 27-ия кръг на Висшата лига.

Домакините започнаха по-активно и създадоха по-добрите положения през първото полувреме. Още в 4-ата минута Хъдсън-Одой излезе сам срещу Алисон, но бразилецът спаси. Последваха опасни удари на Андерсън и Хътчинсън, а в 39-ата минута Ван Дайк се намеси решително пред Игор Жезус.

След почивката Ливърпул вдигна оборотите и постепенно пренесе играта в половината на Форест. В 54-ата минута Къртис Джоунс бе близо до гол, но Ортега спаси. Домакините също имаха своите шансове, като Миленкович и Айна пропуснаха добри възможности.

В 89-ата минута гол за Ливърпул бе отменен след ВАР за игра с ръка на Мак Алистър. В добавеното време обаче мърсисайдци стигнаха до попадение - Ван Дайк засече с глава, топката бе изчистена от голлинията, но Мак Алистър при добавката прати кълбото в мрежата. След проверка с ВАР голът бе зачетен - 0:1.

С успеха Ливърпул продължава преследването на топ 4 и се доближава до Челси и Манчестър Юнайтед, докато.

