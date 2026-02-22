Лоша новина за Везенков, спешни прегледи

Звездата на Олимпиакос Александър Везенков е под въпрос за следващия мач на тима в Евролигата срещу Жалгирис, както и за двубоя на националния отбор на България с Норвегия от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

Крилото не успя да доиграе финала за Купата на Гърция вчера в Ираклион, в който Олимпиакос отстъпи на Панатинайкос за втора поредна година, този път с 68:79. Везенков се хвана за кръста и не продължи, като след престой в съблекалнята се върна в залата със специален колан, пише БГНЕС.

Българинът ще мине спешни прегледи, които ще установят колко сериозен е проблемът му в кръста. Така той виси за визитата на Олимпиакос срещу Жалгирис на 25 февруари, както и за мача на националите с Норвегия в Хьонефос два дни по-късно. Очакваше се той да лети за скандинавския град директно от Каунас.

Въпреки контузията, Везенков прибра приза за Топ реализатор на турнира за Купата на Гърция.

