Везенков прати Олимпиакос на финал

Българският национал Александър Везенков и клубният му тим Олимпиакос победиха Маруси с 91:67 (29:15, 19:18, 17:20, 26:14) в Ираклион в полуфинален мач от турнира за Купата на Гърция по баскетбол за мъже и се класираха за финала в надпреварата.

Олимпиакос достигна до този етап и през миналата година, когато отстъпи пред Панатинайкос, а сега продължава опита си да спечели 13-и трофей от турнира за Купата на страната.

Съперник на Везенков и съотборниците му във финала ще бъде отново Панатинайкос, който се наложи над Ираклис с 91:61 във втория полуфинал.

Александър Везенков отново бе на висота и завърши като най-резултатен с 16 точки, 2 борби, 2 асистенции и 3 откраднати топки за 24 минути на терена. Костас Папаниколау добави 12 точки, 3 борби и 3 асистенции, допълва Спортал.

Олимпиакос си осигури солиден аванс от в първата четвърт, която приключи при 29:15, а на почивката резултатът бе 48:33 в полза на "червените" от Пирея. Баскетболистите на Олимпиакос поддържаха аванса си и през второто полувреме, като след 30 минути игра водеха с 65:53.

Финалът в турнира за Купата на Гърция ще се проведе на 21 февруари, събота от 20:00 часа.

