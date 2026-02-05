Йордан Минчев и Кемниц надделяха над Тренто в решаващ мач от Еврокъп

Българският национал Йордан Минчев и неговият Кемниц постигнаха важна домакинска победа над Тренто с 81-67 в среща от 17-ия кръг в група В на мъжкия баскетболен турнир Еврокъп.

С успеха, който е трети за Кемниц в последните пет кръга, германският отбор запазва шестата си позиция във временното класиране с баланс 9-8, на две победи пред седмия Улм. Първите шест тима от всяка група продължават напред в турнира, като първите два се класират директно за четвъртфиналите, а останалите участват в осминафиналите – фаза, за която Кемниц вече си осигури участие.

Йордан Минчев завърши срещата с 4 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 25 минути на паркета. Най-резултатен за домакините беше Найки Сибанде с 25 точки и 5 борби.

Двубоят се разви равностойно през по-голямата част от времето. Кемниц водеше с 39-36 на почивката, а след третата четвърт резултатът беше 60-57. Силното представяне в последната част позволи на домакините да натрупат по-солиден аванс и да стигнат до убедителен краен успех.

В последния си мач от груповата фаза на Еврокъп Кемниц ще гостува на Тюрк Телеком на 11 февруари. Преди това Йордан Минчев и съотборниците му приемат Синтайникс Вайсенфелс на 7 февруари в среща от германската Бундеслига.

