Всичко за Еврокъп

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Последни новини Спорт
"Лукойл" взима 10 лв. за Еврокъп

"Лукойл" взима 10 лв. за Еврокъп

Билетите за трите домакинства на баскетболния "Лукойл Академик" в турнира на Европейската купа на ФИБА са вече в продажба. Пропуските могат да бъдат з...

31 октомври | 17:20
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"Дунав" отказва "Еврокъп"

"Дунав" отказва "Еврокъп"

Русе. "В този формат на "Еврокъп" повече няма да участваме, тъй като не сме съгласни на разделението на отборите на Източна и Западна Европа. За нас н...

04 декември | 19:18
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