Йордан Минчев и Кемниц надделяха над Тренто в решаващ мач от Еврокъп
Германският тим направи ключова крачка към елиминационната фаза
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Германският тим направи ключова крачка към елиминационната фаза
Билетите за трите домакинства на баскетболния "Лукойл Академик" в турнира на Европейската купа на ФИБА са вече в продажба. Пропуските могат да бъдат з...
Александровац. Шампионите от „Лукойл Академик" загубиха и на теория шансове за класиране във втората фаза на турнира по баскетбол Еврокъп. Това стана...
Русе. "В този формат на "Еврокъп" повече няма да участваме, тъй като не сме съгласни на разделението на отборите на Източна и Западна Европа. За нас н...
Плоещ. Баскетболните шампиони от „Лукойл Академик" победиха като гости Асесофт (Плоещ) с 85:72. Успехът е първи за тима от Правец в тазгодишното издан...