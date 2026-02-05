Интер оцеля в оспорван четвъртфинал и продължава към трофея

Интер се класира за полуфиналите на Купата на Италия след трудна победа над Торино. „Нерадзурите“ надделяха с 2:1 в четвъртфинален сблъсък, изигран на неутрален терен на стадион Ю Пауър в Монца, тъй като „Сан Сиро“ е ангажиран с подготовката за церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри.

Миланският тим стигна до успеха с попадения на Анж-Йоан Бони и Анди Диуф, които решиха изхода на двубоя в напрегната и равностойна среща. Въпреки сериозната съпротива, Интер успя да запази контрола в ключовите моменти и да защити аванса си.

Торино, който достигна до тази фаза след драматична победа над Рома с 3:2, беше сериозно отслабен. „Биковете“ не можеха да разчитат на общо 10 футболисти, сред които Симеоне, Илич и Касадеи, което принуди треньорския щаб да включи в състава четири от новите попълнения от януарския трансферен прозорец.

Почетното попадение за Торино реализира Сандро Куленович в началото на втората част, но до края гостите не успяха да стигнат до изравняване. В полуфиналите Интер ще се изправи срещу победителя от двойката Наполи-Комо.

