Нови разкрития за трансфера на Кръстев при Мъри

Трансферът на българския полузащитник Филип Кръстев от Ломел Юнайтед в турския Гьозтепе (Измир) ще бъде под наем до края на сезона през юни и опция за закупуване на правата му, обяви журналистът Орчун Актен в профила си в социалната мрежа X. Точно същият журналист обяви вчера първи за преминаването на Кръстев в елитния турски тим, където треньор е българина Станимир Стоилов, пише gol.bg.

Кръстев е собственост на компанията „Сити Футбол Груп“ и с футболен договор с белгийския Ломел, част от структурата, която го праща под наем вече в седми отбор. Сега обаче той може да стане постоянна част от „жълто-червените“ от Измир, но трябва да заслужи доверието на Стоилов и на спортно-техническото ръководство.

Очакванията са Филип Кръстев да пристигне днес в Измир, за да финализира договора си под наем.

След като е откупен от „Сити Футбол Груп“ през януари 2020-а година, кариерата му минава през Ломел, френския Троа, нидерландските Камбуур и Цволе, Левски (София), ФК Лос Анджелис (САЩ) и в момента Оксфорд Юнайтед в английската Лига Чемпиъншип.

Стоилов познава много добре качествата на нисичкия полузащитник, тъй като двамата работиха заедно в съвместния им период в Левски. Също така, българският специалист няколко пъти е казвал на пресконференциите, че има нужда от повече креативност в предни позиции. Пристигането на Кръстев е ход в тази посока, тъй като силата му е като плеймейкър зад централния нападател.

