Лапорта с ключово решение за Барса

Босът на испанския шампион Барселона Жоан Лапорта потвърди, че ще се кандидатира за нов мандат на предстоящите следващия месец избори в клуба.

Президентът на "блаугранас" заяви, че в понеделник ще бъде обявено официално кандидатурата му, което ще доведе и до предсрочно напускане на поста му. Функциите му до изборите ще бъдат поети от Рафа Юсте.

Лапорта бе президент на Барселона между 2003 и 2010 година, а през март 2021 година той се завърна отново начело на каталунския клуб.

Междувременно от Барселона заявиха, че ще кандидатстват за домакин на финала на Шампионската лига през 2029 година.

