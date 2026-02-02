Големият трансфер в Левски е факт!

Марин Петков е на път да започне нов етап в кариерата си далеч от „Герена“. Един от основните играчи на Левски и действащ национал на България се е договорил със саудитския Ал Тавун и трансферът му вече е факт, пише gol.bg.

По-рано днес крилото премина задължителните медицински изследвания в столична клиника, което практически отвори вратата към официалното му представяне в новия клуб.

Сделката ще донесе на Левски 800 000 евро, като „сините“ са си осигурили и процент при евентуален бъдещ трансфер на футболиста. Очаква се клубът да потвърди официално раздялата с Петков в най-кратки срокове.

Информацията за предстоящия трансфер се появи още вчера, когато стана ясно, че интересът от Саудитска Арабия е конкретен и напреднал.

Заради финализирането на договора си Петков не участва в последната тренировка на Левски преди утрешния финал за Суперкупата на България срещу Лудогорец, който ще се проведе без едно от познатите имена в състава на столичани.

