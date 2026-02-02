Голям трансфер за 60 млн.евро прави Ливърпул

Ливърпул е постигнал устна договорка с Рен за трансфера на централния защитник Жереми Жаке, съобщава „Скай Спортс“.

Играчът бе цел и на Челси, но Червените са изпреварили лондончани, като са съгласни да платят 55 милиона паунда за футболиста с бонус за още 5 милиона.

20-годишният бранител обаче ще пристигне в отбора през лятото, така че ще довърши сезона в настоящия си тим.

Днес обаче той трябва да премине медицинските тестове на „Анфийлд“, след което сделката ще бъде завършена.

От Челси са предложили абсолютно същите пари, но самият Жаке е избрал Ливърпул, тъй като смята, че при мърсисайдци ще има повече възможности за изява, след като Сините разполагат с няколко играчи на неговата позиция.

Французинът определено ще бъде полезен, след като Червените имат контузени играчи на позицията, а и могат да загубят Ибрахима Конате през лятото. Те изпуснаха и Марк Гехи, така че трансферът изглежда доста добър.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com