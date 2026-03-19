Исторически гол и горчив край - Меси блести, но Маями приключи

Лионел Меси достигна историческа граница от 900 гола в кариерата си, но вечерта завърши разочароващо за Интер Маями, който отпадна от Шампионската купа на зона КОНКАКАФ. Аржентинецът отбеляза рано и даде надежда на тима си, но пропуски и една ключова грешка в защита обърнаха всичко. Нешвил измъкна равенство 1:1 и продължи напред заради правилото за гол на чужд терен след 0:0 в първата среща. Така историческият момент за Меси остана засенчен от болезнено отпадане.

Меси записа своя гол №900 още в началото, след като се завъртя в наказателното поле и с прецизен удар с левия крак от около 12 метра прати топката в мрежата. Попадението дойде само седем минути след началото и изглеждаше като начало на контролирана вечер за домакините.

Вместо това Интер Маями не успя да превърне доминацията си във втори гол, въпреки сериозното притежание на топката. В дъждовните условия отборът пропусна няколко добри възможности и остави мача отворен до последно.

Нешвил постепенно намери своя момент. Хани Мухтар първо пропусна отличен шанс, но малко по-късно Кристиан Еспиноза се оказа на точното място и вкара решаващото попадение, възползвайки се от хаос в защитата на домакините след блокиран удар на Алекс Мюйл.

В добавеното време Меси имаше последна възможност да спаси отбора си, но ударът му беше блокиран и надеждите угаснаха окончателно.

Въпреки отпадането, аржентинецът затвърди мястото си в историята като втория най-резултатен играч в света със 900 гола, изоставайки единствено от Кристиано Роналдо, който има 965.

